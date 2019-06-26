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AK Partili belediyeden skandal saygısızlık: Türbeyi kafe yaptılar!

AK Partili Tokat Belediyesi, 800 yıllık Şeyh Meknun Türbesi'ni canlı müziğin de olacağı iddia edilen bir kafeye çevirerek büyük bir skandala imza attı. Türbenin bahçesinde umumi tuvaletin de olduğu belirlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:46
AK Partili belediyeden skandal saygısızlık: Türbeyi kafe yaptılar!

 yeniakit.com.tr 

AK Partili Tokat Belediyesi, 13. yüzyılda Mesut bin Keykavus tarafından yaptırılan 800 yıllık Şeyh Meknun Zaviyesi ve Türbesi'nde skandal bir icraata imza atarak, canlı müzik bulunacağı iddia edilen bir kafe açtı. Belediye bu saygısız icraatıyla türbede yatan zatın maneviyatını zedeledi.

Ayrıca belediyenin zaviyenin içerisini kullanmaya başlamasının ardından mekanı yeterli bulmayarak genişletmesi dikkat çekti.

Belediyenin bu skandalına vatandaşlar büyük tepki gösterirken Müslüman milletin değerlerinin hedef alındığı yönünde eleştirilere neden oldu.

Umumi tuvaleti de türbenin bahçesine yapmışlar

Kafe skandalı ile birlikte türbenin bahçesinde umumi tuvalettin de olduğu belirlendi. Tokat Belediyesi'nin Kanal Tokat projesi kapsamında geçtiğimiz yıl açtığı umumi tuvaleti de türbenin bahçesine yaptığı ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 01:46
  1. Tokat Belediyesi
  2. Şeyh Meknun Türbesi
  3. Şeyh Meknun Zaviyesi ve Türbesi

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