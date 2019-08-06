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AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Burhan’dan Başkan Yavaş’a EYT serzenişi

AK Parti Altındağ ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seçim vaatleri arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını nasıl çözeceğini sordu.

06 Ağustos 2019 Salı 23:29
AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Burhan’dan Başkan Yavaş’a EYT serzenişi

AK Parti Altındağ ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seçim vaatleri arasında yer alan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını nasıl çözeceğini sordu. Yavaş’a EYT serzenişinde bulunan Burhan, "Ne zaman EYT’lilere katkı vereceksiniz? Bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verecek misiniz?" dedi.



AK Parti Altındağ ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “31 Mart seçimleri öncesinde bir çok televizyon programında EYT’li vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğinizi belirttiniz. Bu konuyla ilgili zatı alinize meclis faaliyet raporunun oylanması esnasında bir soru yöneltmiştim. Bu sorunların çözümünü bekleyen vatandaşlarımıza yönelik ne tür bir faaliyetiniz olacak” sorusunu yönetti. Burhan, “Binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız bize soruyor. Mansur Bey bizi unuttu mu? Bu vaatleri seçim öncesi oy almak için mi yaptı? Bu konuyla ilgili belediye bürokratlarına bir çalışma talimatı verdiğinizi söylüyorsunuz. Bürokratlar size ne cevap verdi? Hükumet bütçe dengelerini bozmamak, ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için rasyonel bir çözüm aşamasındayken siz hangi kaynakla bu sorunu çözeceksiniz. Hükumet bu konuyu çözüp oy almayı bilmiyor mu? Siz sınırlı bir ekonomik kaynakla bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Ramazan Bayramı ikramiyelerini veremediniz, emeklilikte yaşa takılanlara kaynağı nereden bulacaksınız? Ne zaman EYT’lilere katkı vereceksiniz. Bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verecek misiniz? Hulasa EYT’liler için ne yapacaksınız? Ne zaman yapacaksınız?” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:29
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