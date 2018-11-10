AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, 28 gündür tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.10 Kasım 2018 Cumartesi 08:00
14 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale Yeni Mahallede TOKİ konutları mevkisinde aracının içinde kazara silahını birden ateş alması sonucu ağır yaralanan Metin Sungur (24), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gece saatlerinde Metin Sungur hayatını kaybetti.
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