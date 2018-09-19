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Şanlıurfa'da Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına saldırı düzenlendi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
Şanlıurfa'da Belediye Başkanının aracına silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araç, av tüfeği, taş ve sopalı saldırıya uğradı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde Ayhan ile beraberindekiler, yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalleden ayrılmak üzereyken aracın önünü bir grup araçlarla kesti.

Araçlardan inen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ayhan'ın bulunduğu araca av tüfeği, taş, sopa ve baltayla saldırdı.

Korumaların müdahale ettiği olay sırasında Belediye Başkanı Ayhan'ın bulunduğu araç, bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırı sırasında zırhlı aracın camları kırıldı ve hasar oluştu. 

Olayın ardan Ayhan, Akçakele İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşanan saldırıyla ilgili ifade verdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan
  4. Silahlı saldırı
  5. aracına saldırdılar

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