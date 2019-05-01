'AK Partili Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara’nın Pursaklar İlçe Belediye Başkanlığı’na seçilen Ayhan Yılmaz’ın, belediyenin mali durumunu gerekçe göstererek istifa ettiği iddia edildi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:32
Serkan Çelik yeniakit.com.tr
31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara’nın Pursaklar İlçe Belediye Başkanlığı’na seçilen Ayhan Yılmaz’ın, belediyenin mali durumunu gerekçe göstererek istifa ettiği iddia edildi.
31 Mart seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ak Partili Ayhan Yılmaz’ın, belediyenin mali durumunu gerekçe göstererek görevini bıraktığı iddia edildi. Ankaradanhaber.com internet sitesinin iddiasına göre; Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ın “Ben belediyenin bu bütçesiyle vaat ettiğim projeleri hayata geçiremem, vatandaşa mahcup olurum” diyerek istifa ettiği belirtiliyor.
YORUM YAZ