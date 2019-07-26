AK Partili belediye Arpaçay’ın çehresini değiştirdi

Arpaçay tarihinde ilk kez tam anlamıyla sıcak asfalta gördü. Kent merkezi girişleri Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce sıcak asfalt yapılırken, belediye de kendi sorumluluk bölgesinde alt yapı, kaldırım sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Kars’ın Arpaçay İlçesi AK Parti iktidarıyla hizmet görmeye başladı. Yıllarca muhalefet partilerden hizmet göremeyen Arpaçaylılar, 2 dönemde AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay ile birlikte adeta ilçenin çehresi değişti. Arpaçay’da yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Arpaçay’da tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından kaldırım çalışmaları, yürüyüş yolu ve spor aletleri alt yapı çalışmaları hızla tamamlanıyor.

Başkan Erçetin Altay, yürütülen çalışmaları yerinde görerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erçetin Altay, eline kürek alarak bir süre işçilerle birlikte çalıştı.

Yıllarca Arpaçay’a üvey evlat gözüyle bakıldığını ifade eden Başkan Erçetin Altay, Arpaçay’da yürütülen çalışmalarda emeğini olan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a teşekkür etti.

Başkan Altay, “Yıllarca Arpaçay’a çivi çakılmadı. AK Parti hükümetiyle Arpaçay’a yatırım geldi. Yollarımız yüksek standartta sıcak asfalt yapıldı. Karayolları ekipleri ilçe giriş-çıkışında, biz belediye olarak ilçe merkezinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız tozdan, topraktan çamurdan kurtuldu. Adeta Arpaçay şantiye alanına döndü. Projelerimiz tamamlandığında Arpaçay’ın çehresi değişecek dedi.

Öte yandan Arpaçay’da ilçe giriş çıkışları Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü’nce sıcak asfalt yapılıyor. Bir kısmı tamamlanan asfalt çalışmalarının tamamının bayrama kadar tamamlanması planlanıyor. Karayolları asfalt çalışması yaparken, belediyede alt yapı ve kaldırım çalışmalarını yürütüyor. Yapımı tamamlanan bölgelerde ise çevre düzenlemesi yapılıyor.