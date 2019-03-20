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AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama: "Saldırının zamanlaması manidar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:14
AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama: "Saldırının zamanlaması manidar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.


Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, gece saatlerinde seçim çalışmalarından dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından vurulan Başterzi’nin durumun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti’li adayın yeniden bir ameliyata alınacağı belirtildi.


Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişin teslim olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.


AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" diyen Şengül, Başterzi’ye yapılan saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Şengül, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Kimse, eşkıya gibi hareket edip, kendi kafasına göre adalet sağlamaya çalışamaz. Yaşanan bu olay, basit bir alacak verecek meselesinden ibaret değildir. Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:14
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