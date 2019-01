Kampa alınan AK Partili başkanlara o film izletildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Seçimi teşkilat kazanır ya da teşkilat kaybeder. Teşkilat sağlam çalışacak. Yük üzerinizde'' mesajının aktarıldığı başkanlara, ''Seçimde nasıl bir kampanya yapmak lazım. AK Parti'nin en beğendiğiniz slogan ne?, En beğendiğiniz şarkı hangisi? Gençlere nasıl ulaşırız?'' gibi sorulara görüşlerini aktardılar. Verilen cevaplar rapor haline getirilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Think tank istişare

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 'think tank' modeliyle gerçekleşen masa toplantılarında başkanlara teşkilatın sahada görünür olması gerektiği talimatı verilirken şu hususlara dikkat çekildi: ''Mümkün olduğunca çok sayıda insanı bu çalışmanın içine katmak gerekiyor. Gerekirse tişörtünü giyip her mahalleye her yere girmek lazım. Sadece broşür dağıtmak anlamında değil. Akşamları özellikle partinin kuruluşundan beri gelen insanları da işin içine dahil ederek ev sohbetleri yapmak lazım. Herkesi sistemin içine sokup çalıştırmak lazım. O havayı şehirde vermek lazım.''

Sandık görevlileriyle yüz yüze görüşün

Sandık bazlı çalışmanın öneminin de anlatıldığı toplantıda, il başkanlarına sandığa sızmalara karşı dikkat etmeleri gerektiği yönünde tavsiyeler ve öneriler de sıralandı. Onun için sandıkta görev yapacak ekip ile yüz yüze tanışmaları ve referanslara kadar bakmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Saatlik çalışma gözden geçirildi

1 Ocak’ta başlayan seçim takvimini kademeli bir şekilde yükselterek çalışmalara devam edeceklerini söyleyen AK Parti kaynakları, ''Önümüzdeki takvimde gün gün, saat saat hangi ilimiz nasıl bir strateji uygulayacak, hem genelde hem özelde nasıl bir çalışma yapacağız bunu gözden geçirdik'' dedi.

MHP ile paylaşılacak

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP'nin teşkilat anlamında nasıl bir çalışma yapılacağını anlatan kaynaklar, ''Şu anda il başkanlarımız, MHP il başkanlarını ziyaret ediyor. Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun biçimde iki parti teşkilatları dayanışmalı bir şekilde çalışmalar yapacaklar. Biz parti olarak yapacağımız çalışmaları MHP ile paylaşacağız. Onların da katkı vereceği fikirleri karşılıklı paylaşacağız'' ifadelerini kullandı.

'Bizim adımız kriz' filmi izletildi

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları toplantısında başkanlara mahalli seçime yönelik bir film gösterildi. Filmin Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton’un başrollerini paylaştığı 'Our Brand Is Crisis/Bizim Adımız Kriz' filmi olduğu öğrenildi.

Film ABD'li politika danışmanının Bolivya başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini konu ediniyor. Bu film daha önce de MHP'nin Antalya’daki belediye başkanları toplantısında ‘31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları’ başlıklı sunumda örnek göstermişti. (Yeni Şafak)