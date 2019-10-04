AK Partili belediye başkanı Mehmet Çerçi'den ODA TV'ye suç duyurusu!

ODA TV geçtiğimiz günlerde yayınladığı "AKP'li Belediye başkanı Fetullah Gülen'i 'Mübarek insan' diye savundu" başlıklı haberinde AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında çarpıtma bir habere izam attı. Çerçi'nin meclis toplantısındaki sözlerini bağlamından koparan ve yalan bir habere imza atan Oda TV, karalama ve iftira dolu haber arşivine bir yenisini haha ekledi.





Suç duyurusunda bulundu

Skandal haberin üzerine harekete geçen Çerçi, odatv.com hakkında 'İftira suçu' işlendiği gerekçesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavılığına suç duyurusunda bulundu. Çerçi'nin avukatı Canadar Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"01.10.2019 tarihinde saat 23.00 itibarı ile odatv.com internet haber sitesinde müvekkilim Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi hakkında çarpıtılarak verilen başlıkla kamuoyuna haber servis edilmiş, müvekkilime karşı iftira suçu işlenmiştir. Haberde müvekkilimin konuşmaları videodan deşifre edilerek yazıyla ve video yayınlayarak verilmesine rağmen haberin başlığı maksatlı şekilde videoda ve yazıda olmayan ifadelerle değiştirilerek kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir. Söz konusu haberi yayınlayan ilgililerin asılsız beyanları nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması isteğiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. "