Sultanbeyli Belediye Başkanı'ndan CHP adayına yalanlama!

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ekrem İmamoğlu'nun "İBB çalışanı bana çay verdi diye Sultanbeyli'ye sürdüler" iddiasına cevap verdi.

"Hiçbir yerde bulamadık"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin"CHP Adayının kendisine çay verdi diye İlçemize “Sürüldüğünü” ifade ettiği İBB çalışanını ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık. Biri yine yalan mı söyledi?CHP Adayına sesleniyorum; Sultanbeyli sürgün yeri değil, 81 ilimizden insanımızla,hep birlikte yaşadığımız bir ANADOLU mozaiğidir" ifadelerini kullandı.