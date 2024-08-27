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Gündem AK Partili başkana vicdansızca iftira etmişti! Kalp krizi geçirdi
Gündem

AK Partili başkana vicdansızca iftira etmişti! Kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 00:00:00 -
AK Partili başkana vicdansızca iftira etmişti! Kalp krizi geçirdi

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumartesi günü kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Yeğin Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde kaldırıldı. Aynı hastanede tedavisi sürüyor. Yapılan tetkikler ve anjiyo sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin, kontrol amaçlı doktor kontrolü altında tutuluyor.

Alper Yeğin kimdir?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 50,59 oy ile Sancaktepe'de Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, 1984'te Sancaktepe'de dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis üyesi oldu. 2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığı yapan Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Alper Yeğin, evli ve üç çocuk babası.
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