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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti!

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimlerin sonlanmasının ardından istifa etme kararı aldı.

12 Nisan 2019 Cuma 23:18
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti!

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, istifa kararı aldı. Görevini bırakan Şengül'ün, konuya dair yarın detaylı açıklama yapacağı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, görevinden istifa etme kararı aldı.

Şengül’ün, bu kararı almadan önce, Ankara’da Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, görüşmede seçim sonuçlarının konuşulduğu kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; Görüşmede, Şengül ile AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin seçim sürecinde uyumlu çalışamadıkları yönünde iddiaların da gündeme geldiği öğrenildi. Bunun üzerine Şengül’ün istifa kararı aldığı kaydedildi. Şengül, kararının gerekçesini yarın yapacağı basın toplantısı ile açıklayacak.

Aydın Şengül’ün istifasının ardından parti kulisleri de hareketlendi. AK Parti kulislerinde eski milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK Parti’nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı, Tanfer Kemerli, İlknur Denizli ve milletvekili adayı olan Maksut Karaosman’ın adının il başkanlığı için ön plana çıktığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:18
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül

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