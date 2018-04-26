AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı görevinden istifa etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı için görevinden istifa etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı, Ankara İl Başkanlığında İl Yönetim Kurulu ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olmak için istifa ettiğini açıkladı.

Yamalı, 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığını görevini yürütüyordu.