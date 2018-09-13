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AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığı iddia edildi

AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 23:14
AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığı iddia edildi

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın AK Parti Genel Merkezi tarafından görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz’ın görevden alınmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmazken yaşanılan bu gelişmenin ardından Yılmaz’ın AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş hakkında bazı mesajlar paylaştığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 23:14
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