AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığı iddia edildi
AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi.13 Eylül 2018 Perşembe 23:14
Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın AK Parti Genel Merkezi tarafından görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz’ın görevden alınmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmazken yaşanılan bu gelişmenin ardından Yılmaz’ın AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş hakkında bazı mesajlar paylaştığı iddia edildi.
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