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AK Parti’li Başkan: "CHP’li yönetim borca karşılık türbeli araziyi sattı"

Yalova’nın Çınarcık ilçesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Numan Soyer, kendinden önceki CHP’li yönetimin, içinde Yaren Baba’nın türbesinin de bulunduğu araziyi borca karşılık sattığını söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:42
AK Parti’li Başkan: "CHP’li yönetim borca karşılık türbeli araziyi sattı"

Yalova’nın Çınarcık ilçesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Numan Soyer, kendinden önceki CHP’li yönetimin, içinde Yaren Baba’nın türbesinin de bulunduğu araziyi borca karşılık sattığını söyledi.


Mahalli idareler seçimlerinde CHP’den görevi devralan AK Parti Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, önceki belediye yönetiminin seçimlerden önce bir takım arazi satışları yaptığını ifade etti. Satışı gerçekleştirilen arazilerden birinin 40 dönüm büyüklüğünde olduğunu ve bunun belediyenin Yeşil Körfez Su Birliği’ne olan 11 milyon TL borcu karşılığında verildiğini savunan Soyer, "Orada toplamda 40 dönüm kadar arazi içinde Yaren Baba’nın türbesi de olan bir arazi satıldı. Yaren Baba’nın olduğu alan yaklaşık 10 dönüm. Tabii yatır var içinde. Yaren Baba bir yatır, Hasan Baba’nın kardeşi olduğu söyleniyor. Uzun yıllardır ziyaretçi akınına uğrayan Şenköy’de bir derviş. Şu anda hukuki süreçte ne yapabiliriz bilmiyorum, araştıracağız. En azından yatırın olduğu, ufak da olsa bir alanı geri alabilirsek, başarabilirsek biz çok mutlu olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:42
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