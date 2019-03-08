Ak Partili başkan adayı Seven, durmaksızın çalışıyor Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Ak Parti Belediye Başkan adayı Salim Seven 31 Mart yerel seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Ak Parti Belediye Başkan adayı Salim Seven 31 Mart yerel seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.

Kayabağlar beldesinde sıkılmadık el, ayak basılmadık yer bırakmama adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Belediye Başkan adayı Salim Seven, esnaf, hastane, taziye, bakkal ve kahvehaneyi ziyaret ederek destek istedi. Ak Parti Kurtalan Kayabağlar belde belediye başkan adayı 60 yaşında 9 çocuk babası Salim Seven, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için belde alanlarının yanı sıra esnaf, bakkal, hastane ve sivil toplum kuruluşlarını gezerek vatandaşlardan oy istiyor. Beldede gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten Seven, seçim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Seven, "Ak Parti Kayabağlar beldesi belediye başkan adayıyım. Beldeye yapacağım güzel projelerim var, bu projeleri hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Seçime kısa bir süre kaldı. İnşallah belde halkının desteğiyle başkan seçilirim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.