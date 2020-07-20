AK Partili Aydemir’den gündeme ilişkin flaş açıklamalar - Canlı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim hoşgeldiniz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Merhabalar Mehme Bey, biliyorsunuz Erzurumspor Süper Lig'e çıktı. Tebrik ediyorum takımımızı. Başakşehir de şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Baştan sona bunu hak etmiş bir takımdır.

Mehmet Özmen: Avrupa'da bir gazeteci "Türkiye Ayasofya'nın bedelini ödeyecektir." dedi. Kendine Atatürkçü diyen ilahiyatçılar, Ayasafya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili olarak, "Ayasofya’nın evrensel değerler yok sayılarak camiye dönüştürülmesi, sözlük anlamı 'Barış' olan İslam’ın uzlaşma ve adalet mesajlarına darbe vurur nitelikte bir tercihtir” diyorlar bunun için neler söylersiniz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Herkes beni affetsin haltetmişler, biri içerden biri dışardan saldırıyor. Biz Ayasofya'yı yeniden kendi haline dönüştürdük. Orası bir ibadethane, Alman bir rahip bile Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olmadığını açıkladı.

Bunlara ilahiyatçı demek de din öğreten insanlara bir saygısızlıktır. İlahiyat bitirmiş herkesi dindarları temsil eder diyemeyiz. Bunu yaparsak diğerlerine haksizlık yapmış oluruz. Bunlar dini hassasiyeti yüksek insanlarsa bundan mutlu olmaları gerekir.

Ayasofya tüm dünyanın kültürel bir değeridir. Ayasofya Hristiyanlara açıktır. İstedikleri kadar gelip görebilirler.

İçerdeki ilahiyatçı etiketi almış bu insanlara haltetmiş diyorum. Bu insanlar siyaseten bu açıklamaları yapıyorlar. Bu açıklama İslam camiasını hüzne boğmuştur. Bu insanları şiddetle kınıyorum. Bunlar ilahiyatçı değil. Atatürk hayatta olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederdi. CHP ve onun gibi düşünenler Atatürk'ün ismini istismar ediyor.