AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

YKS öncesi bir mesaj yayımlayan Abdulahat Arvas, “Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanarak hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek 2 milyon 528 bin 110 öğrencimizin her birine ayrı ayrı üstün başarılar diliyorum. Bu vesile en büyük destekçileri olan değerli ailelerinin de heyecanını paylaşıyorum. Öğrenci ve aileler ile birlikte bu duyguyu yaşayacak olan 700 bin sınav koordinatörüne de kolaylıklar diliyorum. Adayların bu sınavı hedeflerine ulaşmak için bir fırsat olarak görmelerini ve kendilerine güvenmelerini istiyorum” dedi.

Üniversiteli olma yolunda öğrencilerin kendilerine inanlarını isteyen Arvas, hiçbir sınavın gençlerin değerini belirlemeye yetmeyeceğini de vurgulayarak, “Sınav sonucu ne olursa olsun öğrencilerimiz bizim için çok değerlidir” ifadelerini kullandı.