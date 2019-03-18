AK Parti’li Arvas: “Esnaf, dürüstlüğün simgesidir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, esnaf ve sanatkârların en çok AK Parti döneminde desteklendiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, esnaf ve sanatkârın, toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal dengeye katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli ölçüde katkı sağlayan, ekonomik hayatın vazgeçilmez dinamiği olduğunu kaydetti. Arvas, “Esnaf ve sanatkâr aynı zamanda manevi değerlerimizin, geleneklerin, kültürün, dilin muhafızıdır. Esnaf; toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin teminatıdır. En önemlisi, esnaf dürüstlüğün simgesidir. Yüz yıllardır Anadolu’da Ahilik kültürü altında, toplumu ayakta tutan esnaf ve sanatkârlarıyla, bugün Türkiye özgüveni yüksek bir ülke olmuştur. AK Parti iktidarları döneminde esnaf ve sanatkâr, cumhuriyet tarihindeki en parlak dönemi yaşamıştır. AK Parti olarak esnaf ve sanatkârlarımızı desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Arvas, 2002-2019 yılları arasında AK Parti hükümetleri döneminde esnaf ve sanatkârlara yönelik yapılan başlıca hizmetlerin ise şöyle sıraladı:

“Esnafın kullandığı kredi faizleri yüzde 47’den yüzde 4-5’e düşürüldü. Sübvansiyon oranı yüzde 20’den yüzde 50- 100’e çıkartıldı. Kredi üst limitleri yeniden düzenlendi. Esnaf ve sanatkârlar ile kefillerinin borçları yeniden yapılandırıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu yürürlüğe konuldu. Esnaf ve sanatkârlar için bilgi sistemi oluşturuldu. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun yürürlüğe girdi. Esnaf ve sanatkârlara sıfır faizli yeni kredi imkânları sağlandı. KOSGEB tarafından faizsiz kredi imkânı sağlandı. Esnaf ve sanatkârlar lehine vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. 9 bin TL’ye kadar olan kazanç vergiden istisna edildi.Sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı. Ulaştırma sektöründeki esnafa ÖTV muafiyeti getirildi. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkârlara 5 puanlık indirim sağlandı. Esnaf ve sanatkârların sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı. Genç girişimcilere vergi avantajı sağlandı. Sicil affı uygulaması hayata geçirildi. Taşınır rehni imkânı getirildi. Mesleki eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik düzenleme yapıldı. Esnaf Ahilik sandığı kuruldu. Esnaf ve sanatkâr işletmelerine ‘bir benden bir senden’ sosyal prim desteği hayata geçirildi. Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin genç, engelli ve kadın çalışanlarına SGK prim desteği. Esnaf ve sanatkâr işletmelerine enerji desteği verilecektir. Yeni iş yeri açacaklara prim desteği.”