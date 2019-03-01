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AK Partili Arslan: “Devlet Bahçeli iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur”

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhur İttifakı’nın başarılı olmasını istemeyenlerin ellerini ovuşturduğu bir süreci yaşadıklarını belirterek, “Devlet Bahçeli iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 13:23
AK Partili Arslan: “Devlet Bahçeli iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur”

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhur İttifakı’nın başarılı olmasını istemeyenlerin ellerini ovuşturduğu bir süreci yaşadıklarını belirterek, “Devlet Bahçeli iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur” dedi.


AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gölbaşı’nda Cumhur İttifakı’nın başarılı olmasını istemeyenlerin ellerini ovuşturduğu bir süreci yaşadıklarını söyledi. Gölbaşı’nda Cumhur İttifakı’nın rekor bir oyla Türkiye’ye örnek olacağına inandığını belirten Arslan, geçmiş tecrübesiyle Mehmet Özhaseki’nin de Ankara için bir şans olduğuna dikkat çekti. Arslan “Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek başkanımızla birlikte inşallah, Büyükşehirde de 31 Mart akşamında Mehmet Özhaseki başkanımızın seçim zaferini hep birlikte kutlarız” dedi.


Arslan, Karagedik Mahallesi’nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına da katıldı. Açılışa Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı mensupları da katıldı. Arslan burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin beka meselesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:


“Türkiye, 31 Mart’ta önemli bir mahalli seçimler yaşayacak. Bu seçimler, ülkemizde sistem tartışmaları yapılmaması adına çok önemli. Bu nedenle Cumhur İttifakı’nın başarısı için bugün AK Parti ve MHP teşkilatları olarak el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Ülkemizin yeni krizler yaşamasının önlenmesi hepimizin ortak dileğidir. Geçmişte yaşayan krizlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Sayın Lideri Devlet Bahçeli, iktidarımız ne zaman sıkıntıya düşse hep yanımızda olmuştur. Başörtüsü meselesinin ortadan kaldırılmasından 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin bertaraf edilmesine kadar birçok krizde destek vererek Türkiye’nin önünü açmıştır.”


Arslan, Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek ile birlikte açılış sonrasında ilçe merkezinde esnafları ziyaret etti. AK Parti ve MHP İlçe Teşkilat mensuplarının da katıldığı ziyarette Arslan ve Şimşek, esnaflara ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır-Ağrı ve Çevre İlleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini (KAI) ziyaret ettikten sonra akşam da AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Haymanalılar buluşmasına katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:23
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