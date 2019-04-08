AK Partili Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulunuyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuşuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz konuşuyor. Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları: Biz hukukun dışında hiçbir adım atmadık. CHP'nin kamuoyuna sunduğu rakamlar gerçekçi değil.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.