AK Partili Ahi’nin şehit edilmesi AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi şehit eden teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4’üne hapis cezası verildi.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi şehit eden teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4’üne hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti; sanıklardan M.D. ile S.Ö.’nün 6 yıl 3 ay, N.Ç.’nin 3 yıl 1 ay 15 gün, M.E.’nin de 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, diğer sanıkların da beraatine karar verdi.

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