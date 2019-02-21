AK Partili Ahi’nin şehit edilmesi
AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi şehit eden teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4’üne hapis cezası verildi.21 Şubat 2019 Perşembe 16:08
AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi şehit eden teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4’üne hapis cezası verildi.
Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti; sanıklardan M.D. ile S.Ö.’nün 6 yıl 3 ay, N.Ç.’nin 3 yıl 1 ay 15 gün, M.E.’nin de 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, diğer sanıkların da beraatine karar verdi.
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