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AK Parti Belediye başkan adayı trafik kazası geçirdi

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli''nin içinde olduğu otomobil Erzurum'un Pasinler ilçesinde şarampole devrildi.

31 Mart 2019 Pazar 14:53
AK Parti Belediye başkan adayı trafik kazası geçirdi

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu otomobil Erzurum'un Pasinler ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dölekli'nin durumu ağır

Atilla Dölekli'nin durumunun ağır olduğu, Ahmet Dölekli ve diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda partili, hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan ve fenalaşan Ahmet ve Atilla Dölekli'nin bazı yakınlarına hastane personelince müdahale edildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:53
  1. Erzurum
  2. Ahmet Dölekli
  3. AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı
  4. kaza

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