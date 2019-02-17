0553 313 94 23

AK Partili adayı görünce üstünü başını yırttı

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şanlıurfa Taraftarlar Derneği´nde konuşurken bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" deyip, üstünü başını yırtmaya başladı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:12
AK Partili adayı görünce üstünü başını yırttı

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Beyazgül ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sarı-yeşilli taraftarlar tarafında davul- zurna ve meşaleli sevgi gösterisiyle karşılandı.

Üstünü başını yırttı

Burada taraftarlara hitap eden Beyazgül, kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu söyledi. Taraftarların sık sık tezahüratlarla konuşmasını kestiğini Zeynel Abidin Beyazgül´ün yanına gelen bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" diyerek üstündeki kıyafeti yırttı. İsmi öğrenilemeyen taraftarı, Beyazgül sakinleştirdi. Beyazgül konuşmasını tamamlayarak dernekten ayrıldı.

Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:12
  1. ak parti
  2. Şanlıurfa
  3. yerel seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.
    1. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    2. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    3. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    4. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    5. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    6. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    7. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    8. Yerel seçimler öncesi son anket..
    9. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    10. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    11. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    12. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    13. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    14. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    15. Nargile kahvesi küle döndü
    16. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    17. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    18. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    19. Altay’da bahar havası
    20. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    21. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    22. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    23. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    24. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    25. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    26. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    27. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    28. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    29. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    30. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi