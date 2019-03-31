AK Partili adayı darp eden CHP'li başkan adayı Fatih Bucak gözaltına alındı
CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Partili aday Nusret Kaya’yı “darp” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.31 Mart 2019 Pazar 17:57
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya’yı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Emniyete götürüldü
İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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