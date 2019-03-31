0553 313 94 23

AK Partili adayı darp eden CHP'li başkan adayı Fatih Bucak gözaltına alındı

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Partili aday Nusret Kaya’yı “darp” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

31 Mart 2019 Pazar 17:57
AK Partili adayı darp eden CHP'li başkan adayı Fatih Bucak gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya’yı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Emniyete götürüldü

İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:57
  1. Şanlıurfa
  2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak
  3. AK Parti
  4. Nusret Kaya
  5. CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak
  6. Siverek Devlet Hastanesi
  7. Fatih Bucak

YORUM YAZ

  • mm24 dk önce
    Meclis Toplantıları için Diğer parti adaylarına yakın döğüş dersleri, içişleri bakanlığından her toplantı için özel komiser ve aşiretin de bu kişi üzerinde özel denetimi şart... chp üzerinden hdp yi demokratikleştirme ve sisteme entegre etmekten kastedilen bu değildir herhalde!
  • ümitümit35 dk önce
    Ağzı bozuğun biri zaten şaşırmadım

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.
  1. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
  2. Özhaseki'den ilk değerlendirme
  3. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
  4. Oy torbaları Batman Adliyesine..
  5. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
  6. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
  7. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
  8. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
  9. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
  10. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
  11. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
  12. CHP'den yerel seçim açıklaması
  13. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
  14. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
  15. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
  16. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
  17. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
  18. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
  19. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
  20. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
  21. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
  22. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
  23. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
  24. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
  25. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
  26. İşte seçime katılım oranı...
  27. Sandıkta yakalandılar
  28. Silaj makinesine düşen genç hayatını..
  29. Türkiye'nin en yaşlı kadını Erdoğan'a..
  30. Kızını görmek istemişti! Oyunu..
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

Günün Karikatürü

31 Mart 2019
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin