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AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

06 Ocak 2019 Pazar 12:46
AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir zamanlar merhum Hakkari Slehi Aşireti Ağası ve Belediye Başkanı Abdurrahman Keskin’in koruma görevini de yapan Özatak, 31 Mart yerel seçimlerde Hakkari’nin Durankaya Beldesi Belediye Başkan adayı idi.

Durankaya Çaylıca Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilen Tahir Özatak, Zeve Camii'ndeki taziyesinin ardından Hakkari Ensar Camii'nde taziyesinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Tahir Özatak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 12:46
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