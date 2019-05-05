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AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300 aile ziyareti

AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca oluşturulan ekipler, Ramazan ayı süresince ilçedeki 300 aileye konuk olacak.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:23
AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300 aile ziyareti

AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca oluşturulan ekipler, Ramazan ayı süresince ilçedeki 300 aileye konuk olacak.



AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayını vatandaşlarla bir arada geçirmek için bir dizi ev ziyareti planladıklarını ifade etti. İlçe genelinde 300 evi ziyaret programına aldıklarının bilgisini veren Yıldırım, "Vatandaşlarımızın taleplerini ve varsa sıkıntılarını dinleyeceğiz. Ziyaretlerimiz iftar öncesi ve sonrasında sürecek. Ayrıca sahur programlarımız da olacak. Ramazan ayının özüne uygun olarak, dostluk ve kardeşlik bağı oluşturarak bütün gönüllere gireceğiz" diye konuştu.



Yıldırım, şöyle konuştu: "İnsanların hangi görüşten, hangi yaşam tarzından olduğu bizim için önemli değil. Kadın kolları olarak, bu mübarek ayda herkesle kucaklaşacağız. Ayrıca yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi ve hasta vatandaşlarımıza ilişkin özel programlarımız da olacak. Geçtiğimiz Ramazan aylarında yaptığımız bu tarz çalışmalarda, vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler almıştık. Bizi karşılarında bulduklarında, yaşadıkları mutluluğu gözlerinde görmüştük. İnsanlara dokunmanın, onlara yardımcı olmanın manevi hazzı tarif edilemez. İnşallah bu yıl da Ramazan ayında farkındalık oluşturan çalışmalara imza atacağız."

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:23
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