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Siyaset ​AK Parti’den yeni anayasa için tarih verdi!
Siyaset

​AK Parti’den yeni anayasa için tarih verdi!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP’nin yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, “Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 07:05:00 -
​AK Parti’den yeni anayasa için tarih verdi!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa önerisinin ardından bir açıklama da AK Parti’den geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli’nin 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bostancı, “Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz” diye konuştu.

Temel bir metinde birleşmek mümkün

Bostancı, parlamentoda temsil edilen tüm partilerin Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koymalarının yerinde olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Çünkü herkes 80 darbesinin ürünü olan bu Anayasanın değişmesi gerektiğini söylüyor ve ortak bir tutum sergiliyor. Bu tavrın doğal sonucu yeni Anayasa tekliflerinin müzakere için açıklıkla ortaya konmasıdır. Türkiye’de siyasi partilerin nihai noktada temel bir metinde birleşmelerini mümkün görürüz. Önemli olan yapıcı bir tutum almaktır.”

Bu birikim siyasette mevcut

Bostancı, yeni anayasa konusunda siyasi rekabetin aşılacağı vurgusunu yaparak, “Siyasi rekabet, konum farklılıkları bir zorluk; ancak bunu aşacak birikim siyasetimizde mevcuttur diye düşünüyorum. Halihazırdaki şartlar, yakın tarihte yaşananlar, yeni Anayasa tartışmaları tüm partilere, hepimize bunu artık nihayete erdirmek konusunda bir sorumluluk yüklüyor” dedi.

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