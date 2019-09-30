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AK Parti'den yen yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Yargı paketi reformuyla ilgili hazırlanan belgenin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
AK Parti'den yen yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Marmara'da, Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Çünkü bu yöntemle avcılık, büyümemiş balıkların avlanmasını sağlıyor, hem de balık varlığını tehdit ediyor.

Yargı strateji paketinin ilk belgesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

İnternette bazı sitelerin yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Artık sitenin tamamı değil, o içeriğe kısıtlama getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini de cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz, bu süre içinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme getiriyoruz.

Bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar sınava girecek. En az 70 puan aldıktan sonra hakim, savcı, noter gibi meslekleri yapabilecekler.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

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