AK Parti üç büyükşehir için özel ekip kurdu

AK Parti ile MHP’nin yerel seçimlerde ittifaka gidip gitmeyecekleri tartışılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ankara ve İstanbul için özel ekip kuruldu.

AK Parti kurmayları, MHP ile ittifak konusunda geniş çaplı bir kamuoyu yoklaması yapacaklarını, hangi illerde hangi adaylarla sonuç alacaklarını belirleyeceklerini dile getirdi. Ankara ve İstanbul için oluşturulan heyetler ilçe bazlı çalışma yaparak, adaylar konusunda ayrıca ‘Tebdili kıyafetle’ bire bir vatandaşın nabzını tutacak.

ANKETLERE BAKILMAYACAK

AK Parti kaynakları, “Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde sadece anketlere bakmayacağız. Hele ki, zik-zak çizen anketleri dikkate almayacağız. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, özel olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, mevcut başkanlar ve alternatif isimler üzerinde çalışacaklar. Hatta, herhangi bir manipülasyon olmaması için, teşkilatların bile belki haberi olmayacak bu saha çalışmasından” dedi.



AK Parti yönetimi, 60 ilde birinci parti, 6 ilde ise kıl payı ikinci parti durumunda olduklarını, bunun yerel seçimlere yansıması durumunda 70’e yakın ilde belediye başkanlığını kazanabilecekleri değerlendirmesini yapıyor. AK Parti kurmayları, belediyecilik konusundaki tecrübelerinin kendileri için bir avantaj olduğuna dikkat çekerek, “Yerel seçimlere kendini tekrar eden projelerle değil, yeni hedeflerle gideceğiz ve vatandaşı da buna inandıracağız. Doğru aday ve doğru stratejilerle 70 ili alacak duruma geliriz” görüşünü dile getirdi.

BAKAN DA OLUR VEKİLİ DE...

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul için mevcut bakan ve milletvekillerinden isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. AK Partili kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanı özellikle İstanbul’a çok büyük önem veriyor ve her platformda ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ diyor. Bu nedenle, İstanbul’u kim kazanacaksa onu aday yapar. Bunun sıfatına da bakmaz. Bakan da olur, başkası da...” yorumu yaptı.

ALTERNATİF İSİMLER YEDEĞE...

AK Parti’de ayrıca ‘yedek başkan’ olarak nitelendirilebilecek isimlerin de belediye meclisli üyesi veya ilçe belediye başkanı adayı gösterilerek yerel yönetimlere taşınacakları belirtiliyor. AK Parti yöneticileri “İlerleyen dönemde, bir başkanın değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu görevi yapabilecek en az 4-5 kişiyi alternatif olarak bulunduracağız. Bunlar duracak, vatandaştan gelecek sese göre istediğimiz zaman da değiştireceğiz. Çünkü belediyelerde yaşanan değişimlerde gördük ki, vatandaş ‘Tamam ben oy verdim ama, başarılı bulmuyorum. Bunu 5 sene çekmek zorunda mıyım?’ diyor. Değişim istiyor. Bu değişim için alternatif isimler bekleyecek bir kenarda” dedi.

(Türkiye)