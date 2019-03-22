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AK Parti'den ABD Başkanı Trump'a çok sert tepki

"Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Trump'a AK Parti'den tepki gecikmedi.

22 Mart 2019 Cuma 11:47
AK Parti'den ABD Başkanı Trump'a çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma girişiminin Orta Doğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açtığını kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın, "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi." şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan'ı İsrail toprağı olarak tanıma girişimi, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır; Orta Doğu güvenlik, barış ve istikrarını tehdit eder niteliktedir ve uluslararası toplumun şiddetle karşı çıkması gereken tehlikeli bir çabadır. " ifadelerini kullanan Çelik, uluslararası hukukun, BM Güvenlik Konseyi Üyesi bir devletin başkanı tarafından açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

Çelik, "Böyle bir bir sorumsuzluğun elinde güç olan herkesi hukuku ihlal etmeye davet ettiği ve dünyanın çeşitli yerlerinde işgalciliği özendirdiği açıktır." değerlendirmesinde bulunduğu paylaşımında şunları kaydetti:

"Trump, telafi edilemez hasarlara yol açmaktadır"

"Trump, uluslararası toplumu tamamen gözardı etmekte; attığı Twitter mesajlarıyla Orta Doğu'da kalıcı ve telafi edilemez hasarlara yol açmaktadır. Uluslararası hukukun ihlal edilmesine davetiye çıkarmanın ve işgalciliği teşvik etmenin dünyada çok vahim sonuçları olur. Trump, bir gün çıkıp Filistin halkının toprağını İsrail'in başkenti ilan ediyor; başka bir gün Venezuela'ya 'geçici devlet başkanı' tayin ediyor; ertesi gün de kalkıp Golan'ı İsrail'e verdiğini duyuruyor! ABD Başkanı, siyasi kuralsızlığı teşvik ediyor. Trump'ın, iç politik baskılardan kaçmak adına icra ettiği her siyasi manevranın dünyayı yepyeni çatışmalara sürüklediği ayan beyan ortadadır. Bu yaklaşımlar ABD'nin herhangi bir küresel veya bölgesel konuda uzlaştırıcı bir rol üstlenme imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırıyor."

Türkiye'nin komşu devletlerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu belirten Çelik, uluslararası toplumu, ABD Başkanı Trump'ın tavrı ile benzeri tek taraflı adımlara karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ettiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:47
  1. Ömer Çelik
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. AK Parti
  4. Trump
  5. Golan Tepeleri

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Tepki mi yoksa destek mi tam anlaşılmıyor. Trump, bunlar fazla ses çıkarmadı demek ki bu iş tamamdır demiştir şimdi.

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