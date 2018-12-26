AK Parti'den Suriye açıklaması: Rusya'ya heyet gidecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi konularını görüşmek üzere Cumartesi günü Rusya'ya bir heyetin gideceğini açıkladı.

"Erdoğan, Putin ile yüz yüze görüşebilir"

Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan bir heyet cumartesi günü Rusya'ya gidecek. Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya lideri Putin ile yüz yüze görüşebilir." dedi.