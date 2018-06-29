0553 313 94 23

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun kararına ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li il başkanlarına yönelik talimatı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya soruldu. Yazıcı, "Sayın bakan bunu hangi olayla hangi bağlamda söylemiştir bunu konuşuruz. Partimizin MKYK'sında değerlendiririz' dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 12:27
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun kararına ilk yorum

Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı. Hayati Yazıcı, Rize'deki toplam 3 milletvekilini de AK Parti'nin kazandığını anımsattı.

Hayati Yazıcı, Türkiye'de bu seçimlerle, içeride ve dışarıda hesabı olanların, farklı beklenti içinde bulunanların hesabını yeniden gözden geçirmelerine vesile olacak bir sonucun ortaya çıktığını belirtti.

Milletin ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtiğini, AK Parti'yi de güçlü bir şekilde parlamentoya gönderdiğini ifade eden Yazıcı, yeni sürecin, ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin ve bayrağın herkese ait olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bu hassasiyet içerisinde gerçekten 'Durmak yok yola devam.' sloganımızın içerisinde koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlar Kurulu'nun KHK çıkarma yetkisine ilişkin soru üzerine Yazıcı şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti. Meclis, seçim dolayısıyla tatile girmeden önce çıkartılan yetki kararnamesi ile Bakanlar Kuruluna bu alanları, uyarlama alanlarını düzenleme, geçiş prosedürlerini sağlamak üzere yetki vermiştir. Bunun süresi belli, kaç tane kararname çıkartabileceği belli; birden fazla kararname çıkartabilir. Cumhurbaşkanımızın Mecliste yemin edip göreve başlayacağı ana kadar bu yetki kararnamesine dayalı KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulunda. Onun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla sonuçları hep birlikte göreceğiz."

"Kararnameler ne zaman çıkar?" şeklindeki soruya da Yazıcı, "En son o süreye kadar. 'Şu tarih' diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir." karşılığını verdi.

"OHAL TERCİH EDİLEN BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİL"

OHAL'in kaldırılması konusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bazı yasal düzenlemelerle birlikte "evet" dediği yönünde haberlere ilişkin Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bahçeli'nin ne dediği konusunda bir bilgi sahibi değilim. OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil ama anayasal bir müessesedir.

OHAL'i gerekli kılan koşulları, her Türk vatandaşının unutmaması gerekir. 15 Temmuz 2016 alçak darbe teşebbüsünden 5 gün sonra yani 20 Temmuz'da Türkiye FETÖ, PKK, DHKP-C gibi Türkiye'ye musallat olmuş terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek bakımından, OHAL yönetimine geçişi sağlamış ve etkin mücadelede de gerçekleştiriyoruz. Birtakım terörist odaklara finansal kaynak sağlayan belediyeler, kurumlar, müesseseler OHAL kapsamımdaki kararnamelerle devre dışı bırakılmıştır. Bunlar önemli kazanımlar. Dolayısıyla var eden sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda, mütehassıs kurum Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu'dur. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığıdır. Yürütme yetki ve görevini kullanacak olan cumhurbaşkanlığıdır, başkanlıktır. Dolayısıyla onlar değerlendirecek ve o değerlendirme çerçevesinde işlem yapılacak. Elbetteki hükümet, yürütme erki, kimi kurum ve STK'lerden gelen talepleri, bu konuda karar verirken dikkate alacak diye düşünüyorum. "

OHAL kalktıktan sonra terörle mücadele için yeni bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık da Yazıcı, "Zaten terörle mücadele, terörist unsurlarla mücadele bizim mevzuatımızda çok ayrıksı düzenlemeler var, bunlara takviye edilir mi edilmez mi, o da o öneri kapsamında değerlendirilecek hususlardır." dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:27
  1. Rize
  2. Süleyman Soylu
  3. Ak Parti
  4. Hayati Yazıcı

YORUM YAZ

  • bıdı bıdı dıdıbıdı bıdı dıdı11 sa önce
    hayati yazıcı beşir atalay receğ akdağ,bekir bozdağ bence ak partiye oy bakımından faydalarıyok isimleri havalı gibi ama özgül ağırlıkları ve sevimliliklridip yapmış isimler keşke olmasalar!bu biz ak parti içindeki tabanın hoşlanmadığı tipler , sanki ak parti onlarsız yapamazmış havalarındalar ama olmasalar o kadarfaydaları olurki kısaca gölge etmesinler!ıyy m ali şahin in versiyonları !boş civata !adalrı listede olsa elim asla ak parti ve başkana gitmez yapamam iyiki isimleri yok 1
  • Niye giviriyon?Niye giviriyon?10 sa önce
    Hayati Yazici niye giviriyon? Suylu'yu adam gibi niye dedteklemiyosun? ...
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak12 sa önce
    lütfen sayın soylu ya sahip çıkın pkk destekçilerini memmun etmeyin.biz halk olarak sayın soylu nun yanındayız.
  • bidostbidost11 sa önce
    Sayın Süleyman Soylu reisimize sahip çıkın. Ki reisimizin bakanına bu haklı yaklaşımından dolayı bakanına sahip çıkacağına zaten inanıyoruz.
  • Ali AyanAli Ayan11 sa önce
    Sayin Suleyman Soylu bey has adamdir, onu sakin bu ihanet ittifakina yem etmeyin !
  • idolümüz soyluidolümüz soylu10 sa önce
    hayati yazıcı beşir atalay receğ akdağ,bekir bozdağ bence ak partiye oy bakımndan faydalar yok isimleri havalı gibi ama özgül ağırlıkları ve sevimliliklridip yapmış isimler keşke olmasalar!bu biz ak parti içindeki tabanın hoşlanmadığı tipler , sanki ak parti onlarsız yapamazmış havalarındalar ama olmasalar o kadarfaydaları olurki kısaca gölge etmesinler!ıyy! m ali şahin in versiyonları !boş civata !adları listede olsa elim asla ak parti ve başkana gitmez yapamam iyiki isimleri yok 1
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Katliamı yapan ABD'linin kimliği belirlendi!
  1. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
  2. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
  3. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  4. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  5. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  6. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  7. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  8. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  9. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  10. İstanbul lise taban puanları 2018..
  11. Ankara liseleri taban puanları..
  12. Yerli Yörük sahneye çıktı
  13. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  14. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  15. Fatih Portakal böyle veda etti
  16. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  17. Mantı tarifi
  18. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  19. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
  20. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak