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AK Parti'den son dakika erken yerel seçim açıklaması! yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre, yerel seçimler Mart 2019'da yapılacak. 24 Haziran genel seçimlerini geride bırakan Türkiye, şimdi de Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, diğer partilerin evet demesi durumunda kasım ayının ilk haftası erken yerel seçimlerinin yapılabileceğini söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:31
AK Parti'den son dakika erken yerel seçim açıklaması! yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre, yerel seçimler Mart 2019'da yapılacak. 24 Haziran genel seçimlerini geride bırakan Türkiye, şimdi de Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. AK Parti Grupbaşkan Vekili Mustafa Elitaş, diğer partilerin evet demesi durumunda kasım ayının ilk haftası erken yerel seçimlerinin yapılabileceğini söyledi.

Türkiye 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini geride bıraktı. Genel seçim sonuçlarından cumharbaşkanı adayları içinden Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı ve ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Sandıktan parti olarak da AK Parti yüzde 41,2 oy oranı ile ilk sırada çıktı. AK Parti seçim sonuçlarına masaya yatırdı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini söylerken, "Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız” dedi. Erdoğan’ın yerel seçim talimatı akıllara yerel seçimler erkene mi alınacak? Yerel seçimler ne zaman yapılacak soruları da beraberinde getirdi.

AK PARTİ'DEN ERKEN YEREL SEÇİMLER İÇİN YEŞİL IŞIK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yerel seçimlerin sohbaharda yapılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Elitaş, yerel seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde 'hava şartlarının olumsuz olması' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler. Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:31
  1. erken yerel seçimler
  2. mustafa elitaş erken yerel seçimleri

YORUM YAZ

  • AlıştınızAlıştınız2 sa önce
    Erken seçim bu sefer götünüze kaçar demedi demeyin yorulduk bıktık erdoğanı seçimle artık meşgul etmeyinde devletin ali sorunları var bu seferde mahalide kaybedince ne olacak zaten gidişatınız kötü.
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