AK Parti'den son dakika erken yerel seçim açıklaması! Yerel seçimler erken mi yapılacak?

Türkiye 24 Haziran genel seçimlerini geride bırakırken, şimdilerde Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı tartılışıyor. AK Partili Mustafa Elitaş, üç partinin uzlaşması durumunda yerel seçimlerin erkene alınabileceğini söylemişti. Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu. Peki yerel seçimler erken mi yapılacak?

Gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimlerine ilişkin, "Yeni bir seçim yapılmış ve geride kalmıştır. Seçmen son derece kararını vermiştir. Yeniden erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye şu anda önüne bakmaktır. Önceliğimiz yeni sistemin devreye girmesidir. Bizim gündemimizde erken seçim yok." dedi.