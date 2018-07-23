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AK Parti'den son dakika bedelli askerlik süresi hamlesi! Bedelli askerlikte süre kaç gün olacak?

Son dakika bedelli askerlik haberleri. AK Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte sürenin 28 gün değil de 21 gün olması için teklifte bulunacaklarını sondakika olarak açıkladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik süresi hamlesi! Bedelli askerlikte süre kaç gün olacak?

Son dakika bedelli askerlik haberleri. AK Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte sürenin 28 gün değil de 21 gün olması için teklifte bulunacaklarını son  dakika olarak açıkladı.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunmak isteyen asker adayları bedelli askerlik için açıklanan 28 günlük temel eğitim süresinin uzun olmasından şikayetçi olmuş, 28 günlük bedelli askerlik süresinin kısalması yönünde bir beklentileri olmuştu. AK Parti’den son dakika yapılan açıklamada 28 günlük temel eğitim süresinin geriye çekileceğini bedelli askerlik süreninin 21 gün olması için teklifte bulunulacağı açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş şunları söyledi: "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. 25 yaş, 28 günlük temel eğitim ve 15 bin lira bedel. Kamuoyu ve siyasetteki tartışmalar ile TSK’nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacağız.

Teklif hazırlanırken tüm kesimlerin görüş, beklenti ve talepleri dikkate alınmıştır. Bir grubun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan bir teklif değildir ve bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunmuş olacağız. Teklifle ilgil çalışmalara son halini TBMM verir. Müzakerelerde bizim teklifimiz, 28 günün 21 gün şeklinde yeni bir teklif olarak sunulmasıdır. Takdir miletvekillerinindir. Bedel ve yaşta bir değişiklik olmayacak; 25 yaş ve 15 bin lira..."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
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