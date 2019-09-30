AK Parti'den 9 maddelik Yargı Reformu Strateji Belgesi!

AK Parti, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin detaylarını açıkladı. 39 maddeden oluşan 15 kanunda değişiklik içeren reform belgesinde, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi, ceza yargılamalarında yeni usuller, savcıların yetki ve sorumluluğunun artırılması gibi konular öncelikli olarak belirlenirken, mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedeflendiği bildirildi.

AK Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin içeri hakkında bilgi verildi.

Reform belgesi için “bir yol haritası” vurgusu yapılırken, teklifte, ifade özgürlüğünü güçlendirecek düzenlemeler, ceza yargılamasında yeni usullerle basit suçların daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, tarafların uzlaşmaları ve mağdurun tatmin edilmesi, savcıların yetki ve sorumluluklarını artırılması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması gibi öncelikli konular hedeflendi.

9 maddede yargı reformu

AK Parti’den yapılan açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 9 maddeden oluşan temel özelleri şöyle sıralandı:

1- İstinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara ilişkin kararlara karşı Yargıtay yolunu açıyoruz. Böylece uygulama birliğini sağlayacağız. İnternetteki erişim yasağına ilişkin bir kademelendirme yapılmasını, sitenin tümüyle kapatılması yerine, öncelikle suç unsuru içeren ilgili sayfaya erişimin engellenmesini temin ediyoruz. Böylece kamuoyunda sıklıkla eleştiri konusu olan bir uygulama sona ermiş olacaktır.

2- Ceza yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi kurumların kapsamını genişletiyoruz. Ayrıca, ceza adalet sistemimize seri muhakeme usulü (Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması) ile basit yargılama usulü (duruşmasız yargılama) adı altında 2 yeni usul kazandırarak soruşturmaların ve yargılamaların hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına imkân sağlıyoruz.

3- Sıklıkla dile getirilen uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştirileri giderecek önemli bir düzenleme getiriyoruz. Soruşturma evresi için azami bir tutukluluk süresi getirerek tutuklamanın bir cezalandırma aracı olmadığına vurgu yapıyoruz. Ayrıca, çocuklar bakımından tutuklama süresini kısaltıyoruz.

4- Mağdur haklarını daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, Adli Görüşme Odaları (AGO) ve Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) düzenlenmesiyle, mağdur çocukların ifadeleri özel ortamlarda ve -mümkünse sadece bir kez- alınacak ve bu çocukların adli süreçte örselenmeleri engellenecektir.

5- Hukuk mesleklerine giriş sınavı getiriyoruz. Avukat, noter, hâkim ve savcı olabilmek için bu sınavdan 70 puan alınmasını zorunlu kılıyoruz. Bu sınav ilk olarak hukuk fakültelerine önümüzdeki yıl kayıt yaptıranlara uygulanacaktır.

6- İstinaf mahkemeleriyle ilgili olarak uygulamadan gelen talepleri dikkate alarak bir kısım düzenlemeler getiriyoruz.

7- Türkiye Adalet Akademisinin açılması sebebiyle hâkim adaylığı alımını yapan mülâkat kurulunun daha geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulmasını sağlıyoruz.

8- En az 15 yıl kıdemi olan avukatların yeşil pasaport alabilmesine imkân tanıyoruz.

9- Son olarak, OHAL döneminde pasaportları geri alınan kişilerin pasaportlarının belirli koşullarda iade edilebilmesini sağlıyoruz.