AK Parti’den siyasi partilere Bayram ziyaretleri

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Ramazan Bayramında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi (SP) İl Başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, beraberinde il başkan yardımcıları ve partililerle birlikte ilk olarak CHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP’liler tarafından karşılanan İl Başkanı Koca, Malatya’nın kardeşliği içselleştirmiş ve toplumsal barışı sağlayan örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, “Bunda sizlerin de bizlerinde katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu tablonun bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bayramların paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın öne çıktığı günler olduğunu ifade eden Koca, “Seçim dönemlerinde zaman zaman birbirimize eleştirilerimiz olacaktır ama bayramda bunları bir kenara bırakıp, Malatya için kardeşliğimiz için geleceğimiz için birbirimizi ziyaret etmemiz gerektiğini sevinçlerimizi paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, “Bayramlar gerçekten hoşgörünün, insanlar arasındaki barışın ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bugünleri Malatya olarak yaşıyoruz. Hepimizin derdi Malatya, dolayısıyla hepimiz Malatya’nın ortak değerleri ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Malatya’yı büyütmeye çalışıyoruz, bu anlamda zaman zaman seçimlerde elbette ki kendi propagandalarımızı yapıyoruz ama bize hangi görev verilirse, bu çerçevede halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz amacımız bu. Bu bayram günü ile birlikte bütün bu kardeşlik ruhu içerisinde bütün Malatyalıların, bütün halkımızın bayramını en içten dileklerim ile kutluyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti heyetinin bir sonraki durağı ise Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı oldu. Burada ilk olarak söz alan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bayramlar küskünlerin dargınlıkların yerine sevginin kardeşliğin dayanışmanın olduğu günlerdir. Bu günler vesilesi ile bu mübarek gün vesilesi ile öncelikle ülkemize Türk İslam alemine Dünyada mazlum bütün Müslümanların kurtuluşa vesile olmasını bu bayramı Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Koca ise, Malatya’nın toplumsal barışa örnek bir şehir olduğunu anımsatarak, “Ülke genelinde kurmuş olduğumuz Cumhur ittifakı ilimizde de çok güzel bir zemin buldu. Malatya’nın gelişmesine, barışına ve huzuruna ciddi katkılar getireceğine inanıyorum. Bayramlar vesilesi ile de bu diyalogun güçleneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Koca ve beraberindekilerin son durağı ise Saadet Partisi İl Başkanlığı oldu. Burada da SP İl Başkanı Osman Marasalı ve partililerce karşılanan İl Başkanı Koca, bayramların önemine değinerek, “ Malatya’mızın barışına, sosyal yapısına katkı vermek için bayramları bir vesile olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda Saadet Partisini de ziyaret ediyoruz. Şahsınız da sizi ve camianızın bayramını kutluyoruz. Tüm ezilenlerin, Müslümanların, zulüm görenlerin bayramı bayram tadında geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

SP İl Başkanı Marasalı’da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Müslümanların çektiği sıkıntılar hepimizin malumu. Bu sıkıntılarda her ne kadar dışarıdan eller uzansa da, İslam coğrafyası olarak da Müslümanım diyen herkesin kendini bir gözden geçirmesi gerekiyor. Yapmış olduğu uygulamaların neresi İslamiyet’e uygun, neresi değil bunu gözlemleyebilmelidir.” diye konuştu.