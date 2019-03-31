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AK Parti’den silahlı kavgayla ilgili açıklama

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge’de 2 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 17:07
AK Parti’den silahlı kavgayla ilgili açıklama

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge’de 2 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ölenlere Allah’tan rahmet dileyen Koca, daha fazla acı olayların yaşanmaması için herkesin sağduyulu davranması gerektiğini söyledi.


Olayın sorumlularının mutlaka hukuk önünde cezalandırılacağını ifade eden AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını hatırlatarak, “Meydana gelen hadise hepimiz için büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Cumhurbaşkanımız bu olaydan büyük bir üzüntü duymuştur. Olay olduğu andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız hadiseyle yakmadan ilgilenmektedirler. Şu anda Başsavcılık ve Güvenlik birimleri ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkartılması için gereken çalışmayı yürütmektedir. Sorumlu olanlar mutlaka cezalandırılacaklardır. Üzüntümüz çok büyüktür. Türkiye’nin her yerinde, vatandaşlarımızdan çatışma çıkaracak, kavga ve benzeri olaylara sebebiyet verecek hadiselerden uzak durmaları çağrımızı yineliyoruz. Bugüne daha fazla acı karışsın istemiyoruz. Eğer herhangi bir mesele varsa mutlaka ilgili görevliler çağrılmalıdır. İki kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisinde olduğumuz bu günde meselenin partiler arası bir hadise olarak sunulmasını doğru bulmuyoruz. Vefat eden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Saadet Partisi camiasına ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. AK Parti Malatya İl Başkanlığı olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:07
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