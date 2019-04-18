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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'den seçim hamlesi! Yerel seçimde ittifaka kanuni düzenleme getirilecek

AK Parti, bir taraftan 31 Mart yerel seçimlerinin ilk analizini yaparken bir taraftan da bundan sonra izlenecek yeni yol haritasını hazırlıyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 08:59
AK Parti'den seçim hamlesi! Yerel seçimde ittifaka kanuni düzenleme getirilecek

Seçim sonuçları üzerinden kendi içinde yaptığı toplantılarla sık sık süreci istişare eden AK Parti, önümüzdeki döneme ilişkin de çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda genel seçimler için yapılan ittifak düzenlemesinin yerel seçimler için de gündeme getirilmesi düşünülüyor. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması planlanıyor. AK Parti'nin MYK toplantısında ele alınan, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporda, yerel seçimlerde ittifaka yönelik kanuni bir düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde AK Parti kurmaylarının, MHP'li kurmaylarla birlikte ortak bir çalışma yapacağı belirtiliyor.

Yeni dil geliştirilecek

AK Parti'nin üzerinde duracağı diğer bir konu ise saha çalışmaları olacak. Teşkilatın sahada daha fazla görünür olması sağlanacak. Esnaf ziyaretlerine, ev sohbetlerine, gençlerle ve kadınlarla yapılacak buluşmalara daha fazla ağırlık verilecek. Yeni bir dil ve üslup geliştirilecek. AK Parti yeni nesle daha fazla ulaşmak için farklı çalışmalar da yapacak. Özellikle genç neslin siyasi tepkileri karşısında bocalamamak, daha fazla genci kazanmak için çeşitli projeler yürütecek. Gençlere yönelik politika ve söylemlerin geliştirilmesinde genç partililerden de mutlaka faydalanılacak. Gönül Belediyeciliğinin lafta kalmaması, sadece seçim sloganı olarak değil parti içinde ve dışında aynen uygulanması sağlanacak. AK Parti sahalarda verilen vaatlerin de takipçisi olacak. Vaatlerin ne kadarının yerine getirildiğini takip edecek.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:05
  1. AK PARTİ
  2. meclis
  3. ittifak
  4. Seçim sonuçları
  5. AK Parti

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