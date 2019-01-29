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AK Parti'den seçim anketleri açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim anketlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rakam vermiyoruz. Ancak gördüğümüz şöyle bir tablo var. Zafere koşuyoruz" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 12:51
AK Parti'den seçim anketleri açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim anketlerine ilişkin konuştu.

Seçim öncesi yapılan anketlere ilişkin bilgiler veren Ömer Çelik, "Biz seçmen tercihine hürmet ediyoruz, rakam vermiyoruz. Ancak gördüğümüz şöyle bir tablo var. AK Parti'ye büyük teveccüh var, yeni bir zafere koşuyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:51
  1. AK Parti
  2. yerel seçim anketleri

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