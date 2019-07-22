AK Parti’den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret AK Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

AK Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundular. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

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