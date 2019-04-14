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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'den İstanbul seçimlerine Olağanüstü itiraz başvurusu

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlere ilişkin açıklamada bulunarak, "Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.

14 Nisan 2019 Pazar 13:16
AK Parti'den İstanbul seçimlerine Olağanüstü itiraz başvurusu

AK Parti'den İstanbul'daki şaibeli seçim sonuçlarına karşı bir hamle daha geliyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlere ilişkin açıklamada bulunarak, "Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:16
  1. İstanbul
  2. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  3. yerel seçim

YORUM YAZ

  • AvukatAvukat33 dk önce
    Olağanüstü itiraz dilekçesi verilebilmesi için, önce mazbatanın verilmesi gerekiyor.
  • ibrahim karakoçibrahim karakoç37 dk önce
    madem olağanüstü itiraz için belgeleri hazırladınız artık tam sayım için itiraz ettiğiniz maltepe ilçesi oy sayımını hızlandırın

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