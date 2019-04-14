AK Parti'den İstanbul seçimlerine Olağanüstü itiraz başvurusu AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlere ilişkin açıklamada bulunarak, "Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.

AK Parti'den İstanbul'daki şaibeli seçim sonuçlarına karşı bir hamle daha geliyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlere ilişkin açıklamada bulunarak, "Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi. Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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