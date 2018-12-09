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AK Parti'den oğulları PKK tarafından dağa kaçırılan aileye ziyaret

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu, Diyarbakır'da oğlunun PKK'lı teröristlerce kandırılıp dağa götürüldüğünü söyleyen aileye ziyarette bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 13:49
AK Parti'den oğulları PKK tarafından dağa kaçırılan aileye ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturan ve 17 yaşındaki oğulları M.B'nin teröristlerce kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten Rauf ve Ayşegül B. çiftini, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu ziyaret ederek, aile ile görüştü.

Ziyarette, çocuğuyla boya işini yaptığını kaydeden baba Rauf B, "Benim oğlum ortaokul mezunu, temiz biri. Oğlum Haçlılar tarafından kandırıldı." diye konuştu.

"Ben Cumhurbaşkanının yolundayım"

Anne Ayşegül B. ise "Ben Cumhurbaşkanının yolundayım. Benim ailemden vatan haini çıkmaz. Benim tek oğlum var. Bu teröristler oğlumu kandırdı." dedi.

Eronat, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın küçük çocukları kandırarak dağa kaçırdığını hatırlattı.

Ankara'da olayı öğrendiğini, bunun için Diyarbakır'a gelerek oğlu kandırılan aileyi ziyaret ettiğini aktaran Eronat, bu durumu İçişleri Bakanlığı ile paylaştığını belirtti.

HDP milletvekilleri neden konuşmuyor?

Eronat, "Taşeron ve ahlaksız örgüt çocukları dağa kaçırıyor. 17 yaşında okulunu okuyan, babasına yardımcı olan hiçbir şeyden habersiz masum insandan ne istediniz? 7 yaşında namaz kılmaya başlayan, fakir, kendi halinde bir ailenin çocuğundan ne istediniz? Belediye önünde çocukları topluyorlardı. Pikniğe götürüyoruz diye. Pikniğe değil kandırarak dağa götürüyorlardı. Bu masum çocuğumuz da ne yazık ki kandırıldı. Bunlarla kol kola olan HDP milletvekilleri TBMM'de bu durumu neden konuşmuyor? Onların işine gelmiyor tabii bu durum."

Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Eronat, çocuklarını terör örgütü PKK'nın tuzaklarından uzak tutmaları gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:49
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. HDP
  4. PKK
  5. çocuk

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