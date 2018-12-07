0553 313 94 23

AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! "Mamak'tan aday gösterilecek"

AK Parti'de yerel seçimler için Ankara'da aday göstereceği isimlerin belli olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti'den Mamak Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek.

07 Aralık 2018 Cuma 16:54
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! "Mamak'tan aday gösterilecek"

2019'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'nin ilçe adayları da belli oldu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra adaylara son şekli verilecek.

Sözcü gazetesinin iddiasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecek.

AK Parti'ye geçen Altınok, Keçiören adayı

İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AK Parti'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak. CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AK Parti bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AK Parti'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Mustafa Tuna, Mamak'tan aday gösterildi

Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AK Parti, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.

AK Parti'nin Ankara'da aday göstereceği iddia edilen isimler şöyle:

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Abbas Şahin

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Çiğdem Özer

Çubuk: Mustafa Demir

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Havva Yıldırım

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Keçiören: Turgut Altınok

Mamak:Mustafa Tuna

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Polatlı: Aysel Delir

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle:Veysel Tiryaki

Etimesgut: Hilmi Özer

Gölbaşı: Murat Beybalta

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:54
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. AK Parti
  4. yerel seçim
  5. Mustafa Tuna
  6. Mamak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    1. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    2. Döviz kurları
    3. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    4. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    5. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    6. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    7. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    8. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    9. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    10. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    11. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    12. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    13. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    14. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    15. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    16. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    17. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    18. İstanbul'un Afetlere Hazırlık..
    19. Vezneciler davasında 12 kişi hakkında..
    20. İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor