AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! "Mamak'tan aday gösterilecek"
AK Parti'de yerel seçimler için Ankara'da aday göstereceği isimlerin belli olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti'den Mamak Belediye Başkanlığı için aday gösterilecek.07 Aralık 2018 Cuma 16:54
2019'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde partilerin adayları netleşmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti'nin ilçe adayları da belli oldu
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra adaylara son şekli verilecek.
Sözcü gazetesinin iddiasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecek.
AK Parti'ye geçen Altınok, Keçiören adayı
İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AK Parti'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak. CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AK Parti bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AK Parti'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
Mustafa Tuna, Mamak'tan aday gösterildi
Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AK Parti, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.
AK Parti'nin Ankara'da aday göstereceği iddia edilen isimler şöyle:
Altındağ: Asım Balcı
Akyurt: Hilal Ayık
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Abbas Şahin
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Çiğdem Özer
Çubuk: Mustafa Demir
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Havva Yıldırım
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Keçiören: Turgut Altınok
Mamak:Mustafa Tuna
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Polatlı: Aysel Delir
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle:Veysel Tiryaki
Etimesgut: Hilmi Özer
Gölbaşı: Murat Beybalta
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