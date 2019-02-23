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Ak Parti’den MÜSİAD’a ziyaret

Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, İl Başkan Yardımcıları Binali Cebeoğlu,Habib Cangi ve Yaşar Güneş, İl Genel Meclis Adayları Süleyman Ağın ve Hüseyin Şahin, Belediye Meclis Adayları Raif Kalekahyası ve Cengiz Babaoğlu, SOCAR eski CEO, İzmir üyesi Kenan Yavuz, Müsiad Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulunuldular.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:29
Ak Parti’den MÜSİAD’a ziyaret

Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, İl Başkan Yardımcıları Binali Cebeoğlu,Habib Cangi ve Yaşar Güneş, İl Genel Meclis Adayları Süleyman Ağın ve Hüseyin Şahin, Belediye Meclis Adayları Raif Kalekahyası ve Cengiz Babaoğlu, SOCAR eski CEO, İzmir üyesi Kenan Yavuz, Müsiad Temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulunuldular.


Ak Parti Yönetimini Bayburt Başkanı Erdal Şentürk,Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum,Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Topsakal,Emre Bayrak,Fatih Durgut, Muhsin Bahadır,Sefa Özbek,Üye Murat Kaldırım,İstanbul üyesi Remzi Dursunkaya ve Temsilcilik Müdürü Naci Ahıskalıoğlu karşıladılar.


Sıcak bir ortamda gelişen sohbetin konusu Bayburt’un sorunları nelerdir? Çözümleri nasıl olmalıdır? Siyasetçiler ve iş adamları olarak sık sık bir araya gelip, Bayburt’a neler katabiliriz konusunda fikir alış verinde bulunup, Bayburt’un yarınlarının güzel olması için herkesin dört elle çalışılması kanaatine varıldı.


Bayburt Başkanı Erdal Şentürk; “Bayburtumuza kazınımları olacak yeni oluşumlar içerisindeyiz,değişik sektörlerde değerli iş adamlarımızla çalışmalarımız sürüyor inşallah hayırlara vesile olur” dedi.


Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Başkan Adayı Fatih Yumak ve Ak Parti Yönetimi memnuniyetlerini bildirdiler.


Hatıra fotoğrafı ile ziyaret son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:29
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