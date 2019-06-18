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AK Parti’den Mursi açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, hapishanede hayatını kaybeden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili bir açıklama yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 17:08
AK Parti’den Mursi açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, hapishanede hayatını kaybeden Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili bir açıklama yapıldı.


Toplantıda AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özel AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm İl Başkanlıklarına gönderilen ortak açıklamayı okudu.Özel’in okuduğu ortak açıklamada,


"Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ‘Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:08
  1. doğa

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