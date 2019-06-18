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AK Parti’den Mursi açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Faysal İnan, Mısır’ın Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin dün hayatını kaybetmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 16:07
AK Parti’den Mursi açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Faysal İnan, Mısır’ın Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin dün hayatını kaybetmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur” dedi.


Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Faysal İnan, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü ifade ederek, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21’inci yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.


2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi’nin zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü dile getiren İnan, “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:07
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