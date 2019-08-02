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AK Parti’den Millet Bahçesi için Büyükşehir’e sert eleştiri

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gereksiz girişimlerde bulunarak Eskişehir Millet Bahçesi Projesi’ni engellemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
AK Parti’den Millet Bahçesi için Büyükşehir’e sert eleştiri

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gereksiz girişimlerde bulunarak Eskişehir Millet Bahçesi Projesi’ni engellemeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.


Eskişehir’in merkezine 52 dönümlük yeşil alan ile otopark yapılmasından neden rahatsız olunduğunu anlamadıklarını belirten Çavdar, yapılaşma eleştirilerine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova ve Kentpark’ta yer alan kafe ve restoranları hatırlattı.


Çavdar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


“Yaklaşık 6 aydır devam eden ‘Eskişehir Millet Bahçesi’ projemiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli girişimlerde bulunularak engellenmek istenmektedir. Şehrimizin merkezinde 52 dönümlük büyük ve yeşil bir alan yapılmasından neden bu kadar rahatsız olunuyor anlamak mümkün değil. Dile getirilen yapılaşma ile ilgili durumlar gerçeği yansıtmamaktadır. İmar Kanunu’na göre millet bahçelerinde toplam alanda yüzde 5’e kadar yapılaşmaya izin verilirken, Eskişehir’de yapılaşma yüzde 1,58 oranında kalmıştır. Önceki yıllarda TOKİ tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alanlara, belediye tarafından yapılan Kentpark ve Sazova parklarında yer alan kafeler, restoranlar gibi beton yapılara bakıldığında bile Eskişehir Millet Bahçesi projesinin yapılaşma oranının düşük olduğu ortadadır. Algı oluşturmak için projeyi karalar tarzda yapılan açıklamaları yersiz ve komik buluyoruz. Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezinde Hamamyolu projesinde olduğu gibi ağaçlar kesilerek yapılan demir yığını bir köprüden ve kafe zincirinden oluşan bir proje beklentisi içinde midir? Millet Bahçesi projesi bu tarz bir beklentiye ters düştüğü için mi karşı çıkılmaktadır? Ayrıca Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan Eskişehir’in trafik ve otopark sorununu çözülmezken millet bahçesi altına yapılacak otoparktan da rahatsız olmaktalar. Hizmet üretmek yerine, hemşehrilerimize hükümetimiz tarafından yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma çabasındalar. Her türlü engelleme girişimine rağmen Eskişehir Millet Bahçesi projemizi bu yılın sonunda tamamlayıp, Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
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