AK Parti’den MHP seçim bürosuna ziyaret

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, beraberinde ki AK Parti İl Teşkilatı heyetiyle birlikte Milliyetçi Harekat Partisi’nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Görüşmede, Cumhur ittifakının 31 Mart 2019 Yerel Seçimler hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, “biz Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partileri olarak 31 Mart seçim sonuçlarına endeksli bir Cumhur ittifakı kurmuş değiliz. Cumhur ittifakının temeli 15 Temmuz hain darbe girişim planından sonra, bütün etnik köken ve insanların Ülke, Devlet, Bayrak, hükumet ve Cumhurbaşkanlarına sahip çıkmak üzere ortaya koydukları o birlikteliğin bir devamı. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu değerlerimize ortak nasıl sahip çıktığımızı hep beraber gördük ve şahit olduk. Bunu daha sonra 7 Ağustos’ta Yeni Kapı mitinginde de özellikle genel Başkanlarımızın öncülüğünde halk ve vatandaşlarımızın bu sesine kulak vermek suretiyle resmileştirdik. Cumhur ittifakı bu şekilde kurulmuş bir ittifaktır. Sadece bir seçim sonucuna endeksli bir ittifak değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu hem iç hem dış politikasının geliştirdiği bir gerekliliktir. Biz Ak Parti teşkilatları olarak Cumhur ittifakını bu şekilde algılıyor ve böyle görüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın, genel merkez ve genel başkanların aldığı kararların sonuna kadar arkasındayız. Iğdır İl Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyesinde olmak şartıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vereceyiz ve gönüldaşlarımızıda buna dahil ediyoruz. İl genel meclisinde biz kendi parti adaylarımızı destekleyeceğiz ve onlara çalışacağız. İlçe ve Beldelerde kendi adaylarımıza çalışacağız. İlçe ve Beldelerde İl genel meclis üyelerimize ve Belediye meclis üyemize çalışacağız. Ama İl Belediyesinde gittiğimiz her yerde ve yaptığımız her propaganda da İsa Yaşar Tezel’i, Cumhur ittifakının adayını Ak Parti adayı gibi her yerde savunacağız ve destek vereceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel ise, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Yeni Kapı ruhuyla başlattıkları Türkiye’de beka sorununu Iğdır’da da gördükleri için onların takdirleriyle Iğdır’da Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlikte seçime girmelerini ve adayının da Milliyetçi Hareket Partisi adayı İsa Yaşar Tezel olmasına karar verilmiştir. Benim adaylığım 9 Aralık’ta açıklandı ben 17 Aralık’ta Iğdır’a geldim. 19 Şubat’a kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin Iğdır Belediye Başkan adayı olarak çalıştım. Ancak 19 Şubat’ ta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın açıklamalarıyla bu saatten itibaren Cumhur ittifakının adayı oldum. Artık Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan dostluğu inşallah Ak Partili kardeşlerim, hemşehrilerimiz ve halkımızın desteğiyle büyük bir başarı ve zafere ulaştıracağıma yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.